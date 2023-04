Vorresti vivere fino a 100 anni? La risposta (sorprendente) è «no»

di Redazione web

Vivere fino a 100 anni, augurio o condanna? Se da un lato sembrerebbe una benedizione, nei fatti le cose sono decisamente diverse. Lo ha dimostrato un sondaggio condotto su 500 uomini e 500 donne giapponesi ai quali è stato chiesto se piacerebbe loro vivere fino a 100 anni e la risposta più comune è stata un secco «no».

Il sondaggio

Il sondaggio online, commissionato dalla Japan Hospice Palliative Care Foundation di Osaka, in Giappone, ha intervistato il campione di mille persone con età compresa tra i 20 e i 70 anni. Tra questi, il 72% degli uomini coinvolti e l'84% delle donne ha affermato di non pensare che gli piacerebbe vivere così a lungo. La spiegazione più comune, data dal 59% degli intervistati, è che non volevano disturbare la loro famiglia o altri per prendersi cura di loro. La fondazione che ha commissionato il sondaggio si è detta "sorpresa" dal fatto che così poche persone vogliano vivere tanto a lungo, e sono preoccupati per come il Giappone sosterrà coloro che affrontano la morte. «Man mano che l'età dei 100 anni diventa una realtà comune in Giappone, le persone potrebbero aver iniziato a chiedersi se ne siano davvero contente», ha detto un rappresentante della fondazione ai media giapponesi. Il Giappone ha una delle società che invecchiano più rapidamente al mondo. Ma è anche uno dei primi cinque paesi con la più lunga aspettativa di vita alla nascita.

Il paese dei centenari

Secondo il Ministero giapponese della salute, del lavoro e del benessere, il numero di centenari, persone di età pari o superiore a 100 anni, in Giappone ha raggiunto 90.526 a settembre 2022, che significa 72,13 centenari ogni 100.000 abitanti. I tassi di natalità stanno rallentando in molti paesi asiatici, compresa la Cina. In Giappone, il governo ha stimato che il numero di nascite sia sceso sotto gli 800.000 lo scorso anno. Ciò ha portato il primo ministro Fumio Kishida a dichiarare che il basso tasso di natalità e l'invecchiamento della popolazione rappresentano un enorme rischio per la società.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 10:55

