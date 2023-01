Proteina della longevità scoperta nel Dna dei centenari: il cuore ringiovanisce di almeno 10 anni

di Redazione web

La proteina della longevità, che promette di ringiovanire il cuore di almeno 10 anni è stata scoperta all'interno del Dna di un campione di persone con più di 100 anni analizzate. Lo studio del gruppo MultiMedica di Milano è stato condotto da Annibale Puca e da Paolo Madeddu dell’Università di Bristol in Inghilterra. La ricerca è stata finanziata dalla British Heart Foundation e dal ministero della Salute italiano e pubblicato sulla rivista della società europea di cardiologia, 'Cardiovascular Research'.

Sorrisi smaglianti da Hollywood? No grazie: la tendenza del 2023 punta sulle faccette meno invasive e salutari

Sciroppi per la tosse ritirati dal mercato. L'allarme dell'Ema: «Rischio reazioni allergiche»

Lo studio

Lo studio riportato nella rivista scientifica evidenzia che il gene che codifica per la proteina Bpifb4, ribattezzato appunto il "gene della longevità", avrebbe virtù antiaging e proprio per questo permetterebbe alle cellule del cuore di ritornare giovani e attive. In laboratorio la proteina è stata somministrata ai topi anziani ed ha riportato il cuore dei roditori all'efficienza di un organo di mezza età.

Le dichiarazioni degli esperti

La ricercatrice del gruppo MultiMedica e prima autrice dell'articolo, Monica Cattaneo ha detto: «Aggiungendo al mezzo di coltura di queste cellule la proteina Lav-Bpifb4, prodotta in laboratorio e che corrisponde alla variante diffusa tra i centenari, abbiamo assistito a un vero e proprio processo di ringiovanimento cardiaco: i periciti dei pazienti anziani e malati hanno ripreso a funzionare correttamente, dimostrandosi più efficienti nell'indurre nuovi vasi sanguigni».

Vialli, Mancini risponde a #dino baggio: «Andiamo con i piedi di piombo, queste cose possono accadere a tutti» https://t.co/FQd2BXf0aD — Leggo (@leggoit) January 18, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA