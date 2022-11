Gioacchino compie 100 anni, la figlia gli regala una notte speciale allo strip club

di Redazione web

Per il compleanno di suo padre, il 100°, ha voluto fargli un regalo davvero speciale, realizzando il desiderio dell'anziano padre. Gioacchino Poma, per tutti Jack, ha festeggiato i suoi primi 100 anni nello strip club The Lodge, a Dallas, città del Texas. L'uomo - di probabile origini italiane - è stato circondato da bellezze semi-nude, sorridenti e felici di poter allietare un compleanno così speciale. Le foto scattate nel locale e diffuse dal sito americano TMZ, hanno fatto davvero il giro del mondo, perché di 100enni così arzilli, quante ce ne saranno nel mondo?

Un bel regalo

Dina, la figlia di Jack, candidatamente, ha rivelato che suo padre, nella vita ha sempre amato due sole cose: le belle donne, ed il bel seno. Ed eccolo accontentato come si vede negli scatti diffusi dal sito americano, dove si vede il sornione Jack circondate da bellezze a cui dedica i suoi più caldi abbracci.

Vedovo da 12 anni

Jack non è più stato in uno strip club da quando era ragazza, e quando sua figlia gli ha detto che lo avrebbe portato in quel locale la sera di Halloween, il caro papà era felice come un bimbo in un negozio di caramelle. Ma Dina, riferisce Tmz, ha dovuto anche tenere a freno le mani del vecchio papà, che in preda all'emozione non riusciva a tenerle ferme. Jack è rimasto vedovo 12 anni fa, ma non si è lasciato scoraggiare frequentando un'altra donna, che l'anno scorso è passato a miglior vita.

