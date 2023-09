Il marciapiede crolla sotto i piedi dei passanti: il video choc sembra uscito da un film horror

di Redazione web

A quanto pare, bisogna fare molta attenzione quando si cammina per le strade della Grande Mela, specialmente se si rispettano le regole e si procede sul marciapiede. Ce lo dimostra il tiktoker e influencer Casey Neistat con un video che ha lasciato oltre 20milioni di persone in stato di choc.

Non è la prima volta che le grandi città diventano parte di video virali a causa di disservizi di vario tipo, sia in Italia che all'estero. In questo caso, tuttavia, sembra davvero di assistere ad una scena d'azione di un film, tanto da ipotizzare che si tratti di un effetto speciale e non di un avvenimento realmente accaduto.

Il marciapiede crolla sotto i piedi dei passanti

Casey sta camminando e nota una buca in una mattonella del marciapiede. Si avvicina e tocca la buca con la punta della scarpa; immediatamente, la pietra si sgretola e rimane un grosso foro da cui l'influencer fa passare la mano che regge il cellulare. Sotto, le tubature si estendono molto, molto in profondità. «Sembra quasi un varco nel tessuto dello spazio-tempo», commenta qualcuno su X, mentre un altro utente ironizza sugli affitti stellari di New York: «Potresti affittarlo per 600 dollari al mese».

scary NYC sidewalks pic.twitter.com/elCKmOuxkc — Casey Neistat (@Casey) September 13, 2023

La buca sembra finta ma è proprio vera

Nonostante le critiche che si possano muovere ai social, in questo caso la ripresa ha aiutato a prevenire incidenti molto gravi per gli abitanti di New York. Infatti, il post ha raggiunto il Dipartimento dei Trasporti che ha provveduto a richiedere una riparazione di emergenza e ha nel frattempo barricato la parte di marciapiede crollata, in modo che i pedoni possano essere al sicuro.

Per alcuni utenti, tuttavia, il video non è stato una grande novità: sono in tanti a lamentare la decadenza di New York e il fatto che incidenti simili si verifichino sempre più spesso.

