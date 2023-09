Crolla impalcatura nel Torinese: recuperati gli operai rimasti sotto le macerie. Tre feriti, uno è grave

Incidente su lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Rivoli, alle porte di Torino. A quanto si apprende, un ponteggio è crollato in via Acqui, dove erano in corso dei lavori vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Ci sarebbero tre feriti tra i lavoratori presenti nel cantiere. Gli operai sono stati tutti recuperati.

Grave uno dei feriti: trasportato al Cto di Torino

Sono tre gli operai feriti dal crollo in un cantiere di Rivoli. Stavano lavorando alla costruzione di un solaio in via Pavia all'angolo con via Acqui. Sul posto sono intervenuti il 118, due squadre dei vigili del fuoco e un team Usar (Urban Search and Rescue) formato da sanitari e vigili del fuoco. È grave uno dei tre lavoratori feriti dal crollo di un solaio in costruzione a Rivoli, alle porte di Torino. È stato trasportato in elicottero, con un codice rosso, all'ospedale Cto

«È il secondo crollo in un cantiere nel territorio di Rivoli in un anno e tutto ciò mi desta preoccupazione, per la vita degli operai prima di tutto».

Martedì 5 Settembre 2023

