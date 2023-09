Fashion Week di New York, si "imbuca" e sfila con una cuffia da nonna: il pubblico lo scambia per modello

Un ragazzo non meglio identificato ha superato gli sbarramenti della sicurezza ad una sfilata della fashion week di New York riuscendo a camminare per pochi secondi sulla passerella, vestito con un impermeabile cerato trasparente e, in testa, una cuffietta da bagno anni Sessanta.

L'uomo è stato prontamente bloccato da un addetto alla sicurezza che l'ha sollevato di peso e riportato dietro le quinte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA