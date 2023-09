Maestra rimprovera la mamma: «Così tuo figlio rischia di ingrassare». Lei pubblica la foto del pasto: «Vi sembra troppo?»

Qualche fettina ci cetriolo, un po' di frutta secca e un bel toast. Sembra essere un pasto consigliato da qualche dietologo o nutrizionista, ma in realtà si tratta del pasto della discordia tra una mamma e una maestra di scuola elementare. Il motivo?

Secondo l'insegnante, la schiscetta preparata dalla mamma al figlio è troppo carica di cibo e si è sentita in dovere di rimproverare la donna. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza su una storia che in poche ore ha fatto il giro del mondo attraverso i social.

Mamma furiosa con la maestra del figlio

Il rientro a scuola dei propri figli è sempre motivo di stress ulteriore per i genitori.

Mamma Jenna ha deciso di pubblicare su Facebook la foto del pranzo che con tanto amore aveva preparato al suo bambino e che le è costato una ramanzia da parte della maestra. «Sono sbalordita da come mi abbia trattato la maestra di mio figlio. Ho fatto di tutto per preparare un pasto equilibrato e nutriente per mio figlio e la maestra mi ha detto che era troppo abbondante e che rischiavo di far ingrassare mio figlio. Sono confusa. Secondo voi ho esagerato?», scrive la donna pubblicando la foto.

La risposta del web

Molti genitori (amici e non) della donna hanno voluto commentare e condividere la storia, facendola diventare virale. «È una porzione di cibo pari a un pranzo, non uno spuntino», scrive una mamma. «Non è una merenda, ma un pasto completo e se hanno solo 15 minuti di ricreazione, rischia di far fare tardi a tutti perché deve finire di mangiare... ripensa alle porzioni».

Ma non tutti sembrano dar ragione alla maestra e, anzi, sono pronti a rincuorare la donna: «L'appetito di tuo figlio, lo conosci meglio di chiunque altro su questa Terra. Se ritieni che abbia bisogno di un pasto del genere non sarà certo la maestra a dirti cosa devi fare», scrive un altro. Il dibattito si è acceso e tra esperti e appasionati di cibo, tutti vogliono dare la loro versione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 14:23

