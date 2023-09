Mamma incinta con tumore al cervello decide di non abortire: «Uccidere il mio bambino non mi avrebbe salvata»

di Redazione web

Donna incinta con cancro al cervello rifiuta l'aborto. Contro ogni previsione, la bambina è nata sana e la donna sta bene. «Uccidere il mio bambino non mi avrebbe salvata», queste le sue parole.

Incinta e col tumore al cervello

Le avevano consigliato di abortire, considerando il suo cancro al cervello. Ma Tasha Kann, incinta di 20 settimane del suo secondo figlio, ha detto di no. È successo negli Stati Uniti, in Michigan. Nonostante la diagnosi di un astrocitoma anaplastico di terzo grado, un tumore maligno e aggressivo, la giovane madre ha portato avanti la gravidanza, non seguendo le indicazioni dei medici, che l'avevano esortata ad interromperla per ricevere la chemioterapia e le radiazioni.

La previsione errata

Intervistata a Fox News Digital, la donna ha detto che uccidere il suo bambino non l'avrebbe salvata e che abortire non è mai stata un'opzione perché andava contro la volontà di Dio.

