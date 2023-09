Per un anno cerca un ospedale per rimuovere il tumore di un chilo e mezzo: per l'infermiera obesa 47enne (pesa 172 chili) arriva il lieto fine Simona, l'infermiera beneventana affetta da obesità e con un tumore, trova un ospedale che la operi dopo un anno di ricerche: è il Pascale di Napoli