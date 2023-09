Incidente a Cagliari, morti quattro ragazzi tra 19 e 24 anni. Un testimone: «Un botto, poi ho visto i corpi»

di Redazione web

Quattro morti e due feriti gravi. È pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 a Cagliari. Hanno perso la vita quattro giovani, due ragazzi e due ragazze. Trasportati in codice rosso in ospedale due coetanei. L'incidente è avvenuto in viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. Le vittime hanno tra i 19 e i 24 anni e sono: Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini.

Morti sei ragazzi

I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause non accertate, ha urtato un marciapiede all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano, ribaltandosi. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari. Purtroppo per quattro persone non c'è stato nulla da fare, i due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La polizia locale di Cagliari sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare tutte le vittime.

I ragazzi tornavano da un locale

Erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa i quattro ragazzi morti nell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Cagliari.

Chi erano le vittime del tragico incidente

«Ho sentito due botti violentissimi e, corso fuori, ho visto i corpi sull'asfalto». Lo racconta uno dei testimoni del terribile incidente stradale avvenuto all'alba a Cagliari in cui hanno perso la vita quattro giovani e altri due sono rimasti feriti. Le vittime hanno tra i 19 e i 24 anni e sono: Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale di Selargius, Città metropolitana di Cagliari, Omar Zaher; Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini. Trasportati in ospedale Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni di Cagliari. Gli agenti della polizia Municiaple stanno raccogliendo le varie testimonianze e stanno visionando i filmati delle telecamere della zona che hanno filmato tutte le fasi dell'incidente. Tra le cause della perdita di aderenza della Ford Fiesta, forse anche la velocità. L'auto è sotto sequestro per eventuali altri accertamenti.

