Auto travolge e uccide due turisti irlandesi sulla Colombo. La coppia stava attraversando l'incrocio per raggiungere il bus in arrivo

Tragedia a Roma. Un'auto guidata da un uomo, alle 12.50 ha travolto e ucciso due pedoni sulla Cristoforo Colombo, all'altezza del semaforo con Malafede. La macchina si è fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale X gruppo Mare impegnati nei rilievi. Il traffico viene deviato, al momento, verso la corsia laterale. Secondo le prime informazioni i due turisti avrebbero attraversato frettolosamente l'incrocio di via di Malafede con il semaforo rosso per salire sul bus 709 che stava arrivando in quel momento. Inutile il tentativo di frenata del conducente dell'auto, che non è riuscito a evitare l'impatto.

Auto travolge e uccide due pedoni

La tragedia è avvenuta all'altezza della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, nei pressi di un campeggio, in direzione Eur. L'automobilista che ha investito i due che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Le vittime, secondo una primissima ricostruzione, sarebbero due cittadini stranieri di 59 e 60 anni, si pensa due turisti che nell'impatto sono finiti sbalzati per diversi metri.

Sul posto gli agenti del X gruppo Mare e quelli del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per la viabilità. Il traffico viene deviato, al momento, sulla corsia laterale.

Test di alcol e droga per l'investitore

IL 54enne alla guida della Fiesta che ha travolto i due turisti è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per essere sottoposto al test di alcol e droga

