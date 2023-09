Incidente in Puglia, morto un ragazzo: feriti i tre amici. Lo schianto choc tra un'auto e un camion

di Redazione web

Incidente mortale in Puglia nel pomeriggio di oggi, sabato 9 settembre, sulla provinciale 231 tra Andria e Canosa di Puglia, nel Nord Barese. Coinvolti due mezzi, un'auto su cui viaggiavano quattro giovani tra i 20 e i 30 anni e un tir: uno dei ragazzi a bordo dell'auto, colui che guidava, è morto mentre gli altri tre sono rimasti feriti. I giovani provenivano da Orta Nova, in provincia di Foggia.

Incidente nel barese, morto un ragazzo

Soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta: le condizioni degli altri tre giovani a bordo dell'auto non sarebbero gravi, sono stati infatti classificati come codici rossi solo per la dinamica dell'impatto in quanto dopo lo scontro col tir, l'auto si è ribaltata. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Canosa, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 21:33

