Perde il controllo della moto e si schianta, il terribile incidente nella notte: Christian è morto a soli 22 anni

di Redazione Web

Uno schianto terribile. Un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Questa notte è morto un ragazzo si 22 anni a Cologne, in provincia di Brescia. Cristian Capoccia, residente a Leno, stava percorrende via Francesca, attorno alle 2:20 quando, giunto, a una rotonda ha perso il controllo della sua moto ed è uscito fuori strada.

Paura a Milano, l'auto si ribalta e investe due pedoni: grave una donna. L'incidente spettacolare

Xedra, influencer morto in un incidente: c'è un indagato per omicidio stradale, è un 19enne di Montecatini

Cristian perde il controllo della moto e si schianta

Sulla dinamica dell'incidente e sul perché Christian abbia perso il controllo della sua moto, adesso, indaga la polizia. La violenza dell'impatto non ha lasciato scampo al giovane che è deceduto sul colpo. Sul posto la Polizia stradale di Brescia e il personale sanitario, che non ha però potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne.

La giovane vittima era un grande appassionato di moto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA