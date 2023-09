Xedra, influencer morto in un incidente: c'è un indagato per omicidio stradale, è un 19enne di Montecatini

di Redazione web

Aveva solo vent'anni Fabrizio Francesco Mannino, conosciuto su YouTube come «Xedra», morto in un incidente stradale in Toscana, a Quarrata, domenica scorsa 3 settembre. E per la sua morte c'è un indagato per omicidio stradale: è un ragazzo di 19 anni di Montecatini Terme.

Xedra, influencer morto in Toscana

Il giovane influencer, siciliano, risiedeva a Marineo, in provincia di Palermo, ma si trovava nel Pistoiese dov'era in vacanza con la fidanzata, comunicano gli avvocati dello Studio3A-Valore Spa che assistono la famiglia della vittima.



Il pm di Pistoia non ha disposto l'autopsia sulla salma di Mannino reputando sufficiente un esame esterno, che è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 settembre, presso la medicina legale dell'ospedale di Pistoia.

Venerdì 8 Settembre 2023

