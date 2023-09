Incidente a Milano, morta una ragazza di vent'anni: 4 feriti, grave l'amico. Lo schianto choc tra due auto

di Redazione web

Una ragazza di 20 anni è morta a Milano dopo un grave incidente avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23.45: a causare lo schianto tra due auto, secondo una prima ricostruzione, potrebbero essere stati una mancata precedenza e l'elevata velocità. Il ragazzo che era con lei in auto, di 23 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. Altri tre ragazzi ventenni, occupanti della seconda vettura, sono stati portati in diversi ospedali in codice giallo.

Turisti irlandesi morti a Roma, gli amici: «Erano fantastici, dovevano portare i nipotini a Disneyland»

Operaio di 24 anni travolto e ucciso da un'auto: stava regolando il traffico dopo un incidente

Incidente a Milano, morta una ventenne

L'incidente è avvenuto nella zona di Quarto Oggiaro, in via Satta angolo via Vittani, in un incrocio senza semaforo. L'auto con a bordo la ragazza poi deceduta e il ragazzo, una Mitsubishi Colt, avrebbe dovuto dare la precedenza come indicato dai cartelli stradali presenti all'incrocio ma così probabilmente non è stato.



Dopo lo scontro violento ad alta velocità la Mitsubishi, guidata dal ragazzo di 23 anni, è stata scaraventata contro un palo della luce sul marciapiede e poi contro un cancello mentre la Mercedes Classe A si è accartocciata su sé stessa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA