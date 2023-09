Incidente Cagliari. Alessandro, Simone, Giorgia e Najibe: chi sono le vittime dello schianto

«Ho sentito due botti violentissimi e, corso fuori, ho visto i corpi sull'asfalto». Lo racconta uno dei testimoni del terribile incidente stradale avvenuto all'alba a Cagliari in cui hanno perso la vita quattro giovani e altri due sono rimasti feriti.

Cagliari, chi sono le vittime

Le vittime hanno tra i 19 e i 24 anni e sono: Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale di Selargius, Città metropolitana di Cagliari, Omar Zaher; Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini; Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini.

Trasportati in ospedale Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni di Cagliari. Gli agenti della polizia Municiaple stanno raccogliendo le varie testimonianze e stanno visionando i filmati delle telecamere della zona che hanno filmato tutte le fasi dell'incidente. Tra le cause della perdita di aderenza della Ford Fiesta, forse anche la velocità. L'auto è sotto sequestro per eventuali altri accertamenti.

