Incidente a Cagliari, lo strazio del papà di Najibe: «Era una ragazza d'oro, le volevano tutti bene»

«La mia Najibe morta a Cagliari, un fiore che ha smesso di crescere». Queste le prime parole pronunciate con la voce rotta dal pianto di Omar Zaher, consigliere comunale selargino e padre di Najibe Lavinia Zaher, la ragazza morta nel tragico incidente che ha visto morire quattro giovani la notte appena trascorsa. Lo riporta il sito web Cagliari Casteddu. Najibe aveva 19 anni ed è tra le quattro vittime dello schianto di viale Marconi: «Una ragazza brava e buonissima, tutti le volevano bene», aggiunge il padre, consigliere comunale di Selargius. Anche il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio.

La disperazione di Omar Zaher



Non smette di piangere per la disperazione, Omar Zaher, consigliere comunale di Selargius. Sua figlia Lavinia Najibe, appena 19enne, è tra le quattro vittime dello schianto di viale Marconi a Cagliari: «È morta, era un fiore che ora non potrà crescere», dice Zaher, subito dopo avere appreso la tragica notizia.

«Mia figlia era una ragazza d’oro, buonissima e brava, tutti l’apprezzavano e le volevamo tanto bene», ha detto l'uomo, come riporta il quotidiano online.

Il dolore dei genitori dei ragazzi

Fermano la macchina. Corrono increduli e superano il nastro, prima di essere bloccati dagli agenti. Sono i genitori delle quattro vittime dello schianto della Ford Fiesta in viale Marconi a Cagliari: Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale di Selargius Omar, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini.

I corpi non sono ancora stati identificati ufficialmente ma loro sanno già che sotto quei teli chi sono i loro figli. Un fratello di una delle vittime corre col padre, si appoggia al muretto dove ha sbattuto l’auto, poi torna indietro da solo e piange a dirotto. Una mamma ha detto: «Vi prego, diteci che non è vero, questo è un incubo», riporta il sito web Cagliari Casteddu.

Poi la corsa in cimitero per il triste rito del riconoscimento.

Le condoglianze del sindaco di Selargius



Arrivano le condoglianze del sindaco di Selargius Gigi Concu: «Mentre la nostra Comunità è riunita per festeggiare Lorenzo e Valentina, ci arriva la tragica notizia che quattro altrettanto giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale poco prima dell’alba. Tra loro vi era anche Najibe, selargina, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher», ha detto, aggiungendo: «Esprimo profonda vicinanza, a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità a Omar e Merita, e a tutte le famiglie coinvolte in questo tragico evento che colpisce tutti noi», ha concluso.

