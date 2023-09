Davide, travolto e ucciso a 17 anni da un poliziotto ubriaco. Conto choc alla mamma: «183 euro per ripulire il suo sangue dalla strada»

di Redazione web

Davide Pavan è morto a 17 anni l'8 maggio del 2022 mentre era in sella al suo scooter. Un incidente causato da un poliziotto ubriaco, di ritrono da una partita di rugby, che lo ha travolto con la sua auto invadendo la corsia di marcia opposta. Samuel Seno, l'agente 31enne, tre giorni fa ha patteggiato una pena di tre anni e mezzo. Oggi i genitori di Davide, Barbara Vadelafo e il marito Claudio, parlano della perdita del figlio e di quello che definiscono «un brutto scherzo» in un'intervista al Corriere della Sera.

Incidente Cagliari. Alessandro, Simone, Giorgia e Najibe: chi sono le vittime dello schianto

Il conto per ripulire il sangue

«All’inizio pensavamo a un errore. Oppure a un brutto scherzo…»: questo quello a cui hanno pensato i genitori del 17enne quando si sono visti recapitare una fattura da 183 euro all'indomani della morte del figlio. Per cosa? «Bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi». La burocrazia che non conosce pietà non si è fermata davanti alla tragedia della famiglia, alla quale è stato presentato il conto per ripulire la strada dove è avvenuto l'incidente dai rottami e dalle macchie del sangue di Davide.

Il patteggiamento

«La legge è troppo morbida con chi causa un incidente», ha detto la donna che in occasione del patteggiamento ha incontrato faccia a faccia l'uomo che ha investito suo figlio.

Il dolore

Per la mamma di Davide, ci sono alcuni punti nel caso del figlio che hanno tolto umanità al caso del figlio. «Ci è arrivata una raccomandata per avvisarci che il rottame dello scooter era stato dissequestrato e che dovevamo andare subito a ritirarlo, altrimenti avremmo dovuto pagare una penale per ogni giorno di ritardo». L'altro aspetto riguarda la fidanzatina di Davide, la prima che arrivò sul posto dell'incidente e avrebbe voluto costituirsi parte civile nel processo. Possibilità che le è stata negata, perché non erano sposati né parenti: «Il loro era un amore giovanile, lo so, ma chi può dire che non sarebbe durato per tutta la vita?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA