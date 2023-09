«Chi ha partecipato alle feste a base di sesso contatti la polizia», l'allarme dopo che un ospite è risultato positivo al virus Hiv

di Redazione web

Senza dubbio una richiesta particolare da parte degli investigatori inglesi, che quest'oggi si sono ritrovati nella scomoda posizione di dover avvertire chiunque abbia partecipato, nelle settimane precedenti, ad alcune feste alquanto "spinte" a contattarli e a fare un test per l'HIV.

Naturalmente, il problema principale riguarda la salute di coloro che hanno partecipato a questi festini a base di sesso a cui, a quanto pare, era presente anche un uomo di 29 anni formalmente accusato di aver diffuso l'HIV.

Sarà difficile per gli "ospiti" uscire allo scoperto e contattare le autorità, ma la piena collaborazione è necessaria ai fini dell'indagine, di qui la richiesta degli investigatori.

La vicenda

Si tratta di una situazione piuttosto delicata: L.D., 29enne inglese, è stato accusato di aver diffuso l'HIV nel Worcestershire attraverso dei servizi di carattere sessuale da lui offerti tramite varie piattaforme social, e non solo.

L.D. si è dichiarato innocente già il 6 giugno, ma il processo è ancora in corso (dovrà presentarsi per la prossima sessione il 24 novembre) e la polizia ha preso la decisione di avvertire tutti coloro che hanno avuto rapporti sessuali con l'accusato per spingerli a farsi avanti e contattare le autorità.

La polizia della West Mercia, a capo dell'indagine, garantisce a tutti coloro che li contatteranno la massima riservatezza, e nel frattempo assicurano una gestione pulita della vicenda affinché l'accusato possa godere di un giusto processo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA