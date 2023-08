Lo sposo spinge la moglie con la faccia nella torta al matrimonio, lei lo lascia il giorno dopo

di Redazione Web

Lo sposo le spalma la torta in faccia il giorno delle nozze e la moglie chiede il divorzio il giorno dopo. A raccontare la vicenda è la diretta interessata con un post su Reddit. «Spero di ottenere il divorzio dopo che mio marito mi ha spinto la faccia nella torta il giorno del matrimonio», ha scritto, condividendo con il web la sua disavventura.

Il racconto

«Non mi è mai interessato sposarmi - racconta alla pagina “weddingshaming” - ma non sono mai stata contraria. Quando il mio ragazzo me l’ha proposto, ho deciso di provarci. C’era solo una regola: non doveva lanciarmi la torta in faccia durante il ricevimento». A quanto pare lo sposo ha deciso però di violare l'unica regola facendo andare la sposa su tutte le furie. Probabilmente voleva essere provocatorio, farle uno scherzo, ma tutto ciò gli è costato molto caro.

Il trauma

«Mi ha afferrato da dietro la testa e me l’ha spinta dentro alla torta.

