«A mia moglie restano 9 mesi di vita, il suo ultimo desiderio è fare sesso con l'ex prima di morire»

Un uomo si è ritrovato con il cuore in frantumi dopo che la moglie, malata terminale, gli ha confessato che il suo desiderio più grande prima di morire era fare sesso un'ultima volta con il suo ex fidanzato. Il marito, che si è considerato a tutti gli effetti tradito, si è sfogato sui social chiedendo parere su cosa fare: in entrambi i casi, una scelta difficile.

L'ultimo desiderio della moglie malata

In un post anonimo su Reddit ora cancellato, l'uomo ha condiviso il suo frustrante dilemma nel famoso sub-thread Am I The Asshole, dove gli utenti condividono questioni complicate per chiedere consiglio. Il marito addolorato ha spiegato che a sua moglie, con la quale è sposato da dieci anni, i medici hanno dato solo nove mesi di vita. Naturalmente, da quando l'ha saputo, ha cercato di realizzare i suoi ultimi desideri, ma la richiesta di andare a letto con l'ex è stata un vero choc. «Di recente, mi ha fatto sedere e mi ha detto che una delle ultime cose che voleva fare era fare sesso con il suo precedente partner. Io, ovviamente, sono rimasto scioccato», ha scritto.

I commenti

Molte persone hanno condiviso i loro pensieri sulla debacle, con gli utenti che si sono schierati dalla parte del marito. «Lasciala andare a fare quello che vuole, e quando torna, assicurati di andartene», ha scritto qualcuno. «Solo perché qualcuno è malato terminale non significa che possa scaricarlo sul proprio partner anche se sa che internamente è sbagliato», ha detto qualcun altro. «Non mi presenterei nemmeno al suo funerale se quello fosse l'ultimo desiderio di mia moglie», ha scritto un altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 13:48

