Operaio furioso distrugge il tetto con la motosega: «Questo è quello che succede quando non paghi il conto»

Un operaio è andato su tutte le furie dopo aver portato a termine il lavoro edile per cui era stato ingaggiato, ma senza essere pagato per i suoi servizi. La reazione è stata immortalata in un video, e mostra l'uomo distruggere con una motosega il tetto del locale sul retro di una casa che aveva appena terminato di costruire. La scena ha suscitato la reazione degli utenti social, che si sono schierati nettamente da parte del lavoratore non retribuito.

Il video

Il video dell'operaio infuriato è stato pubblicato su Reddit da un utente che ha scritto «Il tizio della Swords Co. Dublin non ha pagato il suo operaio». La scena si svolge per l'appunto a Dublino. L'operaio imbraccia la motosega e comincia a perforare il tetto della proprietà mentre dice: «Questo è quello che succede quando non paghi il fottuto conto». Il filmato mostra quindi i proprietari di casa che si precipitano fuori per assistere al trambusto.

I commenti

Un utente ha detto: «L'altro giorno ho visto questo costruttore seduto a una rotonda accanto alla casa in questione dove ha eretto diversi grandi cartelli che dicevano '(numero civico) (nome della via) NON HA PAGATO PER I LAVORI EDILI' ha parcheggiato il suo furgone accanto alla rotonda con lo stesso cartello in vetrina». «Immagino che i proprietari di casa siano stati ben avvertiti», ha scritto un altro. Un terzo ha detto: «Dovranno faticare per convincere qualcuno a ripararlo, nessuno accetterà il lavoro quando scoprirà cosa è successo».

Sabato 12 Agosto 2023, 11:42

