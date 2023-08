Matrimonio in frantumi alla cerimonia, la sposa: «La fotografa è andata a letto con il mio sposo»

Il matrimonio, si sa, è un evento che fa impazzire le coppie. Tutto deve essere perfetto: dalla cerimonia alla festa. Ma soprattutto deve essere immortalato con foto spettacolari e quando si tratta di fotografi, non si bada a spesa. Il motivo? Beh, perché (in teoria) è un evento unico e irripetibile da ricordare per sempre.

Ed è proprio per questo che una coppia di futuri sposini si è rivolta allo studio fotografico più importante della zona. Peccato che proprio a causa della fotografa selezionata dallo studio per il servizio alle nozze, abbia mandato in frantumi la loro storia d'amore. Ma procediamo con ordine.

Natalità e matrimoni a picco, la soluzione del governo: «Appuntamenti al buio per i single»

Mamma scopre di avere il diabete e perde 15chili: «Pensavo fosse salutare, ma mi ha distrutto la vita». Ecco cosa mangiava

Matrimonio in frantumi

Il servizio fotografico è sicuramente una delle priorità richieste dalla coppia di sposini. Il ricordo del giorno più bello della loro vita deve avere delle fotografie degne di nota e, se non risultano essere adeguate all'occasione, in tanti chiedono un rimborso per rientrare della spesa elevata sostenuta.

Ma il proprietario della Wedding Photography non avrebbe mai pensato di ricevere una richiesta di rimborso così particolare. L'uomo, proprio per l'unicità della richiesta, ha voluto condividere la sua storia su Reddit, la piattaforma social dedicata ai racconti degli utenti.

Nel post l'uomo ha raccontato come una neo sposina si sia lamentata di quanto accaduto a causa della fotografa inviata alla cerimonia. Il motivo? La professionista, dopo aver svolto un lavoro impeccabile dal punto di vista lavorativo, è finita a letto con il neo sposo.

Una richiesta che ha messo in seria difficoltà il proprietario dell'agenzia di fotografi. «Capisco il dolore della donna. Ma non so come comportarmi - ha rrivelato sui social l'uomo -. Perché dovrei farle un rimborso? La fotografa che ho selezionato ha svolto un lavoro impeccabile, quello che è accaduto dopo nella sua vita privata non riguarda la mia agenzia», ha concluso l'uomo chiedendo un parere agli utenti. «Cosa dovrei fare secondo voi?».

La reazione del web

La storia tragicomica che ha coinvolto l'uomo ha scatenato l'ilarità degli utenti. In tanti, soprattutto del genere maschile, hanno chiesto informazioni sulla fotografa: «Come si chiama? Dovessi mai sposarmi in tempi brevi...», ha dichiarato un utente con ironia. Ma l'uomo non ha voluto fornire foto o dati personali della sua collaboratrice, ha aggiunto solo che si tratta di una ragazza di circa 20 anni con i capelli neri e molti tatuaggi.

«Offrile uno sconto sul prossimo matrimonio», ha rincarato la dose un altro utente cercando di sdrammatizzare la serietà e preoccupazione dimostrate dall'autore del post. Tra battute e ironia galoppante, però, tutti sembrano concordare su una cosa: nessun rimborso alla sfortunata sposa. Per quanto spiacevole l'episodio esula completamente dal lavoro svolto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA