Mamma di 12 figli cerca l'amore su Tinder: «Voglio avere altri 19 figli, solo per arrivare a 30»

Una famiglia numerosa può essere problematica da gestire, ma per una mamma che ha 12 figli e 8 ex mariti lo potrebbe essere di più. Non per Crystal che è ancora in cerca dell'amore vero, come dimostra il suo annuncio su Tinder.

La donna è diventata protagonista di un video caricato su Instagram da un profilo terzo: il contenuto, probabilmente su segnalazione di Crystal, è stato poi rimosso. Non è escluso che l'annuncio sia stata solo «un'esca» per attirare l'attenzione su di sè.

L'annuncio social

«Se hai un figlio e ne togli uno, hai zero, ma se ne hai otto e ne togli tre, ne hai ancora cinque - ha spiegato la donna che poi aggiunge -.

La reazione sui social

Un utente ha scritto: «Io mi fidanzerei con lei. Con così tanti figli ed ex mariti avrà una pazienza enorme», mentre un altro ha così commentato: «Mai pensato di usare un preservativo?». C'è anche chi insinua che Crystal stia solo mentendo per avere un po' di notorietà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 17:59

