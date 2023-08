Viene punto da un ragno e resta eccitato per tre giorni. Gli esperti: «L'erezione è uno degli effetti del veleno»

di Redazione Web

Uno dei ragni più letali del mondo può dare un'erezione che dura giorni. Il morso del ragno errante brasiliano può causare un dolore straordinario, un aumento della pressione sanguigna, una frequenza respiratoria accelerata, visione offuscata e convulsioni, ma anche lunghissime erezioni. Sebbene per qualche uomo potrebbe sembrare qualcosa non poi così negativo, chi lo ha provato non è della stessa opinione.

Gli effetti del morso

L'ossido nitrico, rilasciato dal morso dell'aracnide, aumenta il flusso sanguigno e viene prodotto nel corpo quando il cervello percepisce l'eccitazione sessuale. È stato dimostrato che il veleno del ragno aumenta la quantità di ossido nitrico nel corpo causando l'insolito effetto collaterale. Lo studio condotto dagli scienziati può però avere un risvolto positivo nella causa della disfunzione erettile.

Le testimonianze

Romulo Leite del team del Medical College Georgia ha dichiarato a WordsSideKick.com: «L'erezione è un effetto collaterale che tutti coloro che vengono punti da questo ragno sperimenteranno insieme al dolore e al disagio.

