Nonna di 83 anni si separa dal toyboy, lo sfogo di lui: «Ho il cuore spezzato, mi ha usato come schiavo sessuale»

La storia di Iris Jones, nonna di 83 anni e dell'ormai ex marito toyboy di 37 anni, Mohamed Ibrahim, è già da tempo nota sui social network. La loro relazione, fin da subito, aveva suscitato molto curiosità tra gli utenti del web, scatenando grande sorpresa nei lettori di tutto il mondo che non riuscivano a capacitarsi di come il rapporto potesse funzionare, vista la grande differenza di età.

Inoltre, Iris aveva raccontato di avere speso migliaia di sterline per sanare tutti i debiti dell'ex compagno che, sui social, ha definito come un "narcisista". E adesso che tutto è finito, il giovane egiziano non riesce proprio a farsene una ragione, scoppiando in lacrime mentre parla dell'amata nonnina che, secondo lui, lo avrebbe utilizzato solo come schiavo sessuale.

«Mi ha usato»

Il toyboy egiziano, adesso, sembra essersi reso conto di essere stato usato, mettendo a tacere tutte le malelingue che in questi anni lo avevano accusato di stare con la sua amata Iris solo per i soldi e l'eredità.

Il giovane ha deciso di sfogarsi e al Daily Star ha raccontato: «Da sempre lei si è vantata con tutti, anche con i media di essere ancora attiva sessualmente e, in effetti, avevamo rapporti quasi tutti i giorni. Poi tre mesi fa Irisi mi ha buttato fuori dal suo bungalow vicino a Weston-super-Mare (in Inghilterra)».

Il motivo? Lo ha mollato per il suo gatto, il signor Tibbs che, a detta della donna, non apprezzava la compagnia dell'uomo. «Mi ha usato solo per divertirsi sotto le lenzuola. E ha distrutto la mia reputazione. Adesso nel mondo tutti come un toyboy, ma ho dei sentimenti e ci credevo veramente in questa relazione», spiega scoppiando a piangere.

«In questi anni non ha fatto altro che volere quello da me. Spesso tornavo dal lavoro e non mi dava la possibilità nemmeno di mangiare o farmi una doccia. Mi aspettava nel letto e voleva fare sesso. Per lei sono sempre stato un oggetto e adesso, purtroppo, me ne sto rendendo conto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 10:28

