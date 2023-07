Sesso in strada davanti a tutti: «Il cliente non ha tolto nemmeno il casco». Il video denuncia finisce sui social

di Redazione Web

Sesso in pubblico, distesi su una fioriera e lui, preso dalla passione irrefrenabile non si è tolto nemmeno il casco. Il tutto mentre le auto che sfrecciano di fianco. La notte a luci rosse è quella tra ieri e martedì, lungo via Trento a Mestre, di fronte al Bicipark e a due passi dalla stazione.

La coppia focosa aveva bisogno di placare i bollenti spiriti, dando spettacolo a bordo strada sotto gli occhi increduli di automobilisti e i condomini del palazzo coinvolto nella scena hot indesiderata...

Sesso sfrenato in pubblico a Mestre

Come riportato da Fulvio Fenzo de Il Gazzettino, però, i cittadini della zona sono ormai abituati anche a cose peggiori: traffico di droga, furti e degrado, sono ormai all'ordine del giorno. Ma la scena a luci rosse, oggettivamente, mancava al repertorio degli abitanti. Una scena che è stata filmata e pubblicata integralmente sui social network, in un gruppo Facebook della città.

«Ore 23.30 via Trento fronte strada: facciamo qualcosa?. Quella donna la conosciamo bene, dicono da queste parti - si sente dire nel video di denuncia -. È dell'est ed è ben diversa dalle prostitute cinesi che sono stabilmente da queste parti, adescano i clienti e si spostano più lontano. No, lei è così e abbiamo visto anche noi tutta la scena dalla finestra. Prima si è spogliata e, quando è arrivato quel motociclista, ci hanno dato dentro senza farsi alcun problema. Poi lui è risalito in moto e lei è rimasta qui, seduta sulla stessa fioriera, ripulendosi con quei fazzoletti che sono ancora lì, perché qui non passano mai a pulire».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 18:41

