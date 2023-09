Damigella d'onore (sorella della sposa) non va al matrimonio: «Non ha invitato il mio fidanzato». Ma lui era il bullo del suo liceo

di Redazione web

Il matrimonio è uno dei giorni più felici per una coppia che si ama e attende con ansia l'arrivo e pensa ai preparativi in maniera meticolosa e precisa. Ma che succede se la sorella della sposa, nonché damigella d'onore, si rifiuta di partecipare al matrimonio perché la sposa si è rifiutata di invitare il suo fidanzato?

Il giorno più importante della sposa potrebbe essere realmente compromesso. Andiamo a scoprire cosa è successo e il motivo del mancato invito.

Il matrimonio rovinato dal bullo

Una sposa ha deciso di non invitare al proprio matrimonio il fidanzato della sorella, nonché damigella d'onore perché il ragazzo in questione era uno dei bulli che durante il periodo del liceo era solito prenderla in giro e insultarla perché era «brutta e grassa».

«Ho provato a spiegare la situazione a mia sorella, ma lei non ne ha voluto sapere nulla. L'ho avvertita, le ho detto di stare attenta perché è un ragazzo cattivo e crudele, ma lei ha detto che si sente molto più bella di me e che non verrebbe mai insultata dal fidanzato perché lei è il suo prototipo di ragazza ideale», ha confidato la sposa, in lacrime.

Lei ha raccontato che gli anni del liceo sono stati i peggiori della sua vita e che il principale motivo era quel ragazzo che adesso abbraccia e coccola sua sorella: «Mi ha rovinato l'adolescenza e adesso anche il matrimonio».

Matrimonio in bilico, quindi, a causa di questo comportamento della sorella della sposa che non vuole capire il disagio che sta provando.

