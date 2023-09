Futura sposa chiede soldi al papà, ma lui si rifiuta: «Non mi ha invitato al matrimonio, perché dovrei?»

La separazione di due genitori può essere un vero e proprio trauma per un figlio. Che magari resta latente, ma sempre presente. E la "vendetta" dei figli può arrivare anche a distanza di anni. Proprio come nel caso della protagonista di questa vicenda. Una futura sposa che non ha esitato a chiedere un aiuto economico al papà per il suo matrimonio, ma che poi non ha invitato alla cerimonia.

Una storia apparsa sui social che, per i sentimenti coinvolti, ha scatenato un dibattito infuocato tra gli utenti del web, facendola diventare subito virale. Ma procediamo con ordine.

Futura sposa non invita il papà al matrimonio

A rivelare la triste vicenda familiare è stato proprio l'uomo. Su Reddit, il papà della futura sposa ha deciso di sfogarsi, cercando di capire cosa ne pensassero persone non coinvolte in prima persona. «Ho 55 anni e mia figlia 29 - ha spiegato l'uomo sulla piattaforma social -. E da sempre abbiamo un rapporto molto teso. Non ho mai incontrato il suo fidanzato e mi parla a malapena, ma so che si sposerà tra poco perché mi ha fatto una richiesta molto particolare...».

La donna, infatti, si sposerà il prossimo anno e ha iniziato a pensare ai preparativi per il giorno più bello della sua vita.

«Mia figlia non ha mai accettato quello che ho fatto e il divorzio successivo. Quello che proprio non riesce a capire, nemmeno ora che è una donna, è che per lei sua mamma è una donna unica che farebbe di tutto per lei, ma con me non era affatto così. Le cose tra noi non andavano da tempo e so di aver sbagliato, ma a volte la vita di fa fare cose di cui ti pentirai per sempre. E io non mi perdonerò mai il fatto che quel mio gesto abbia rovinato il rapporto con la mia bambina. Però adesso non capisco cosa voglia da me. Non ci parliamo da tempo e si è rifatta viva solo per chiedermi soldi per il matrimonio, facendomi capire, però, che non sarò invitato alla cerimonia».

«Ho fatto del mio meglio per restare nella vita di mia figlia, ma dal momento che è abbastanza grande per decidere, non posso obbligarla a vedermi o a parlarmi. E il fatto che mi abbia chiesto soldi per le nozze, mi dà fastidio. Voglio aiutarla, ovviamente, ma non voglio essere solo il suo portafoglio. Vorrei che capisse che sono l'uomo più felice del mondo che abbia trovato l'uomo della sua vita e che sono onorato di poterla aiutare a realizzare il suo sogno, ma mi aspettavo almeno un invito... le ho detto che ci avrei pensato e lei mi ha risposto che sono un padre schifoso. Adesso vorrei capire, sono io lo str**o?», ha chiesto al web. «Ho anche pensato di rimuoverla dal testamento e lasciare tutto ai miei nipoti, i suoi figli».

La reazione del web

Gli utenti di Reddit hanno subito preso a cuore le parole del papà e si sono affrettati a rassicurarlo. «Vuole che tu finanzi un matrimonio a cui non puoi partecipare. Anche se hai sbagliato a tradire sua madre, sei responsabile del tuo errore. Non glielo devi», ha scritto un utente. Seguito subito da un altro: «Sembra che il tuo rapporto con lei sia già distrutto, tutto ciò che resta è che le piace avere accesso al tuo portafoglio, quindi cercherà di farti sentire in colpa per aprirlo quando ha bisogno di qualcosa. Fai bene ad andare oltre e non darle un centesimo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 18:54

