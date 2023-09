Da Carla Bruni a Kate Beckinsale, i migliori look delle star alla charity gala dinner di amfAR a Venezia

di Alessandra De Tommasi - foto di Getty Images

Le stelle di Hollywood si sono date appuntamento per sostenere la lotta all’AIDS di amfAR, un gala benefico che raccoglie fondi in località prestigiose come Venezia durante la Mostra del cinema. Sponsorizzato da Mastercard, ha omaggiato il talento di Ava DuVernay, prima regista afroamericana in concorso alla Biennale. Il red carpet è stato più popolato di star di quello dello stesso festival, dove gli artisti oltreoceano hanno disertato aderendo allo sciopero indetto dagli attori.



Evento di solito amatissimo da Leonardo DiCaprio, stavolta ha visto esibirsi sul palco Rita Ora e Leona Lewis con un’orchestra dal vivo che ha riprodotto parte delle colonne sonore cult della settima arte, da Il Gladiatore a Star Wars, da Harry Potter a Il Signore degli anelli.

“Appuntamenti come questi uniscono le passioni più grandi - come ha raccontato a Leggo Beatrice Cornacchia, Executive Vice President Marketing and Communications, Europe di Mastercard – e per noi è un modo di essere davvero più vicini al consumatore, perché vogliamo comunicare e non vendere nulla attraverso le campagne minimaliste che omaggiano il passato e il presente del cinema. Penso che se il nostro brand fosse un regista assomiglierebbe alla sensibilità artistica di Vittorio De Sica e del neorealismo, che mostra la realtà in modo credibile. La solidarietà, poi, è una responsabilità sociale di tutti, per promuovere un mondo più inclusivo. E amfAR è un’esperienza”.

La serata di gala ha raccolto oltre due milioni di dollari con un’asta del 4 settembre che ha offerto gioielli Chopard, soggiorni su isole private, opere d’arte contemporanee ed eventi imperdibili.

Da Kate Backinsale a Milla Jovovich, da Michelle Rodriguez a Bella Thorne, da Nolan Funk a Lucas Bravo, varie generazioni di attori hanno dato il proprio contributo a questa nobile causa che sposa glamour, charity, musica, arte e cinema in un’unica ode alla bellezza e all’uguaglianza.