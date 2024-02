Fiorello su John Travolta: «Eravamo d'accordo, poi è arrivato con quella faccia. Il tranello l'ha fatto lui a noi»

di Redazione web

La qua qua dance di ieri sera di John Travolta ha fatto il giro dei social, ma quello che è successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha sorpreso anche gli stessi protagonisti. In particolare Fiorello, che parla dopo la gag delle polemiche in occasione della consegna del Tapiro d'Oro consegnatogli da Striscia la Notizia.

«Il tranello lo ha fatto lui a noi»

Parlando con Valerio Staffelli, Fiorello ammette: «È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre». «Ma secondo voi, lui non era d’accordo? -dice Fiorello- Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA