John Travolta e il caso delle scarpe a Sanremo, l'ad di U-Power: «Soldi ben spesi, ora tutti le vogliono»

Nel bene o nel male, se l'importante è che se ne parli alla U-Power oggi possono ritenersi ben soddisfatti. L'azienda che ha scelto John Travolta come sponsor nel 2023, da quando il superospite di Sanremo si è esibito sul palco dell'Ariston (e fuori, con la Qua qua dance) indossando le loro scarpe, ha visto aumentare i clienti già in piena notte. Parola di Franco Uzzeni, a capo dell'azienda novarese.

Le scarpe di John Travolta

Mentre proprio sulle scarpe modello Urban sfoggiate dall'attore impazza la polemica che potrebbe costare alla Rai un'accusa di pubblicità occulta (sul caso è già a lavoro il Codacons), il gruppo di Paruzzaro esulta: «Traguardo perfettamente riuscito, perché di un prodotto nuovo è fondamentale parlarne, discuterne, suscitare attenzione e curiosità», ha commentato a La Stampa Uzzeni.

U-Power smentisce categoricamente di essere parte in causa dell'accordo tra John Travolta e la Rai. «Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo - si legge in una nota dell'azienda di Paruzzano - U-Power precisa che l’attore, come noto, è testimonial dell’azienda dall’estate del 2023.

Accordi o meno, l'esibizione a Sanremo ha fatto il «bottone». Uzzeni spiega: «Alle tre di questa notte mi ha telefonato un cliente importante e mi dice “Ho visto Sanremo e le tue nuove scarpe, le voglio assolutamente”. Questa è la prova provata di quanto Travolta, Fiorello, Amadeus e Sanremo siano un grandissimo veicolo promozionale. Qualche passo di ballo cattura l’attenzione in modo incredibile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 15:50

