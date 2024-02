John Travolta, pubblicità occulta alle scarpe a Sanremo. Amadeus pronuncia lo slogan del brand, era d'accordo? Lui: «Solo una coincidenza»

di Redazione web

Esplode il caso della presunta pubblicità occulta di John Travolta alle scarpe indossate a Sanremo. L'attore, testimonial del marchio U-Power, ha indossato le sneaker all'Ariston, ben visibili durante tutta la partecipazione. La Rai ha fatto sapere di non aver firmato nessun accordo in merito e Amadeus ha spiegato di non conoscere neanche la marca. La polemica, però, non si placa. Nella conferenza stampa che precede la terza serata del Festival è stato l'argomento principale.

Il mistero della frase

Prima di fare il ballo del qua qua con John Travolta, rivolgendosi all'attore, Amadeus ha pronunciato la frase: «Don't worry, be happy». Nulla di strano, almeno fino a stamattina, quando è scoppiato il caso della pubblicità occulta.

La Rai: un errore non coprire il logo

«Travolta è arrivato in camerino all'ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l'errore di non oscurare le scarpe, ma l'inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l'inquadratura. Non c'era nessuna volontà di fare quell'inquadratura particolare». Lo spiega in sala stampa a Sanremo la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini. «C'è un assistente accanto al palco e forse per un motivo di soggezione non ha ritenuto di coprire con lo scotch» il logo delle scarpe di Travolta, aggiunge.

