Amadeus e Chiara Ferragni pagheranno la multa di 175mila euro per pubblicità occulta a Instagram, lui: «Facciamo a metà»

Amadeus dividerà con Chiara Ferragni la multa di 175mila euro ricevuta dall'Antitrust per la pubblicità occulta a Instagram sul palco di Sanremo. Lo ha svelato il conduttore stesso durante la conferenza stampa di Sanremo di mercoledì 8 gennaio. Incalzato da Teresa Mannino, sua co-conduttrice nella terza serata, ha spiegato: «La multa? Non l'ho ancora pagata, devo dividerla con Chiara Ferragni».

La multa confermata da Tar

Nei giorni scorsi la quarta sezione del Tar Lazio «ha confermato oggi la sanzione da 175mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso».

«Ora la Corte dei Conti dovrà aprire una istruttoria sul caso per accertare eventuali danni erariali - commenta il Codacons -. In tal senso presenteremo un esposto alla magistratura contabile affinché chiami a rispondere delle condotte illecite confermate dal Tar sia Chiara Ferragni, sia Amadeus, considerato che la sanzione sarà pagata dalla rete di Stato e quindi dai cittadini che la finanziano attraverso il canone, e diffideremo Agcom e Antitrust ad avviare - come suggerito dal Tar nella sentenza odierna - un separato procedimento per pubblicità occulta contro Amadeus e Ferragni».

