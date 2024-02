Amadeus "preoccupato" per la multa per pubblicità occulta: «Devo stare attento...»

Il Festival di Sanremo 2024 è cominciato col botto ma anche con una serie di timori legati al caso pubblicità occulta per via di quanto accaduto lo scorso anno sul palco dell'Ariston tra Amadeus e Chiara Ferragni, quando l'influencer ha aiutato il conduttore a creare un account Instagram durante la diretta.





Chiara Ferragni reagisce così al momento in cui viene ricordata a Sanremo 2024: la sua stories su Instagram

La preoccupazione di Amadeus

Anche in quest'edizione, dunque, lo spettro di quello che è successo rimane fortissimo e sta facendo discutere non poco, tanto che lo stesso conduttore ne ha parlato in diretta durante la serata inaugurale, facendo riferimento all'episodio incriminato. Ma cosa è successo a riguardo?

