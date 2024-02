Sanremo 2024, Dargen D'Amico: «Ci sono bambini sotto le bombe. Noi colpevoli se stiamo zitti. La Storia e Dio non accettano scena muta»

di Redazione web

«Nel Mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe e il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia non accetta scena muta. Cessate il fuoco». ​Dargen D'Amico porta un messaggio di pace sul palco del Festival di Sanremo.

Con il suo abito coperto di peluche e gli immancabili occhiali da sole, al termine della sua esibizione con Onda Alta - che nonostante i ritmi dance parla di un tema delicato come quello dei migranti che attraversano il mare alla ricerca di un futuro - Dargen ha voluto prendere la parola: «Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: la Storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco».

L'artista aveva anche - polemicamente - ringraziato Amadeus per l'orario. «Onda alta, ascolti bassi».

