Sanremo 2024, diretta prima serata. Ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimović. Fiorella Mannoia vestita da sposta. Boato per Marco Mengoni

Tutto pronto per la diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2024 che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Accanto ad Amadeus, ci sarà come co conduttore il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni. Questa sera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara senza divisione tra Big e Nuove proposte.

Sanremo 2024, la diretta della prima serata

21.10 Amadeus lo ringrazia per averlo aiutato durante ledizine del Festival a porte chiuse per il Covid «Pensa se eri da solo che tristezza, tu il tuo naso e quei palloncini». Ibra scherza vuole il posto che è di Mattarella «Io mi siedo ma ti controllo, se ti vedo stanco c'è il cambio che fuori c'è la fila di presentatori che vogliono il tuo posto, la fila è lunga»

21.10 Ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimović «Quanti anni hai? Io 41 perchè ho ascoltato il mio corpo. SOno qui per proteggerti da te stesso ti ricordi l'anno scorso?»

21.07 La Mannoia regala un fiore al suo maestro, sono punti al Fantasanremo

21.03 Splendida Fiorella Mannoia in abito lungo bianco da sposa, canta "Mariposa" : il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

21.01 Gag con l'orchestra

20.58 E' il turno di Sangiovanni con "Finiscimi": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

20.52 Prima Cantante – CLARA con “Diamanti grezzi”- il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

20.51 Amadeus «Ringrazio il mio primo co co , Marco Mengoni, e quello che ha detto è vero, da questa sera nulla sarà più come prima»

20.49 Amadeus di bianco vestito entra in corsa, bacio a moglie e figlio e segno della croce e poi i saluti«Sanremo si ama»

20.46 Boato per Mango Mengoni solo sul palco «Manca pochisismo e poi nulla sarà più come prima»

20.45 Come da tradizione si parte con l'esibizione all'esterno della Fanfara del IV reggimento dei Carabinieri a cavallo e l'immancabile cane mascotte, Briciola.

20.44 La sigla dell'Eurovision ...

20.34 Paola e Chiara aprono l'Anteprima Festival

20.16 Fiorello «Volevo fare un saluto a Il Tre, che è andato a mangiare dallla mamma e poi torna per esibirsi. Un abbraccio a Sofia Goggia, dai che tifiamo per te»

20.14 Fiorello in collegamento dal balconcino con Giorgia Cardinaletti «Guardate ci sono i Ricchi che stanno entrando all'Ariston. So contenti? E certo so ricchi!»

20.14 Amadeus su Bella Ciao «E' una canzone di libertà». Mengoni «Io canterò, presenterò e mi divertirò»

20.12 Mengoni «Sono emozionato e iper impaurito. Amadeus si può permettere tutto»

19.58 Amadeus in diretta al TG1 «Non vedo l'ora di iniziare. Sto una favola. Chi canta per ultimo o tra gli ultimi nella serata di mercoledì e giovedì si esibirà per primo»

