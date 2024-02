Sanremo, Fiorello e la frecciatina a Chiara Ferragni: «Ama pensati libero, è l'ultimo» festival

di Redazione web

«Ama pensati libero.. È l'ultimo». È lo striscione che Fiorello ha mostrato collegandosi con il Festival di Sanremo, davanti al teatro Ariston, in diretta con lo showman. «Per la prima volta in 74 anni di Festival il Teatro Ariston ha il suo Aristonello», ha detto Amadeus. E Fiorello ha dato il via allo show. Chiaro il riferimento al "Pensati libera" di Chiara Ferragni, alle prese con i problemi legali e di consenso social legati al pandoro-gate.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Il primo degli abiti manifesto indossati da Chiara Ferragni durante la prima serata di Sanremo 2023 aveva stupito per lo slogan scritto sulla stola, ma quel "Pensati libera".

Cosa ha detto Amadeus su Sanremo

«Sarà il mio ultimo Sanremo. Mi porta via Fiorello. È giusto che sia così. Mai avrei immaginato di fare cinque Festival consecutivi, non vorrei mai superare il record di Baudo e Mike. È giusto fermarsi adesso, poi nella vita chi lo sa, siamo ancora giovani, chissà un giorno...». Amadeus, ospite di Rai Radio2 nel programma Non è un Paese per Giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, ha chiuso così all'ipotesi di condurre nuovamente il festival.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 22:31

