Sanremo 2024, La Sad e il messaggio per i giovani sul palco dell'Ariston: «Non parlare è un suicidio»

Tema decisamete impegnativo quello di Autodistruttivo, brano che i La Sad portano sull'Ariston. Creste colorate, casse toraciche argentate in bella vista a pelle sotto la giacca e tatuaggi: il trio dà una scossa al Festival di Sanremo con il loro brano. E a fine esibizione si affronta il tema del suicidio: tre persone salgono sul palco alle spalle del trio, che sostiene Telefono Amico, con cartelli che recitano: «Non siete voi, sono io», «Non so perché lo faccio», «Io so solo che non voglio più soffrire». Poi il cartello viene girato e su tutti la stessa frase: «Non parlarne è 1 suicidio»

Sensibilizzare i giovani

Il trio punk milanese ha arricchito la performance sanremese con l'uscita in scena di tre ragazzi con in mano un cartello che riportava il nome e l'età, 16 anni, e la scritta «non parlarne è un suicidio». «Sad vuol dire triste, ma da quella tristezza possono nascere tante cose: in questo caso è nata una vera e propria Famiglia, capace di affrontare tematiche difficili in modo inclusivo e sincero», dicono.

«A volte sembra tutto buio.

Chi sono i La Sad

Theø, Plant e Fiks nel 2020 formano i La Sad. Hanno convissuto in un monolocale – il Sad Castle – e tra quelle quattro mura hanno trasformato il dolore e la tristezza che li accomunava in un’occasione di crescita. La speranza è che tutti trovino il loro sguardo aperto verso il futuro.

Il Fantasanremo

Il gruppo, intanto, si candida a "sbancare" il Fantasanremo. I tre,infatti, hanno messo a referto uno show che vale un discreto bottino di punti: hanno lanciato un messaggio social dal palco dell'Ariston con una serie di cartelli esibiti, hanno timbrato con la "scapezzolata", hanno aggiunto gli abbracci di ordinanza e hanno completato l'opera con i ringraziamenti.

