Mr. Rain, "Due altalene": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

Sanremo 2024, Mr. Rain torna all'Aristion, dopo essersi aggiudicato il terzo posto durante la scorsa edizione del Festival, con il suo nuovo pezzo "Due altalene", brano che come annunciato dal cantante in una nota stampa, si ispira alla storia di un lutto familiare.

Per la serata cover, l'artista di "Supereroi" si esibirà con I Gemelli Diversi sul pezzo della loro canzone "Mary", accompagnati dall'esibizione delle "Farfalle Azzurre", la squadra nazionale di ginnastica ritmica.

"Due altalene" il brano di Mr.Rain - Testo

di M. Balardi - L. Vizzini

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile

Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me

Tu mi hai insegnato a ridere

Tu mi hai insegnato a piangere

L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Quante volte ci siamo trovati sul fondo

Passando da un incubo a un sogno

Anche un’alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo

Non c’era nessuno intorno

Però c’eri tu lo ricordo

Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro

Ti tengo per mano

Anche se cadiamo vado ovunque vai

Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai

In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi come due oceani indivisibili

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

È come nelle favole ogni volta tornerò da te

Forse nessuno ci crede

E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me

Impareremo a cadere

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

