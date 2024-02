Santi Francesi, "L'amore in bocca": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

di Redazione Web

Dai locali piemontesi passando per Amici di Maria De Filippi, vincendo X Factor e arrivando sul podio di Sanremo Giovani. I Santi Francesi ormai sono a loro agio col grande pubblico ma adesso è l'ora del palcoscenico più importante, quello dell'Ariston per Sanremo 2024, con il brano "L'amore in bocca".

Prima erano in tre e si chiamavano The Jab, poi sono rimasti in due (Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese) cambiando il nome in Santi Francesi. Nel 2023 hanno rggiunto la finale di Sanremo Giovani con il brano "Occhi tristi" staccando il pass per il Festival di Sanremo 2024.

Santi Francesi

"L'amore in bocca" il brano dei Santi Francesi - Testo

di A. De Santis - M. L. Francese - C. Del Bono - A. Filippelli - D. Bestonzo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

