Sanremo Giovani, chi sono gli 8 finalisti: da Clara di "Mare Fuori" a Tancredi di "Amici" e I Santi Francesi di "X-Factor"

Sono stati selezionati i primi otto finalisti di Sanremo Giovani 2023. E alcuni di questi nomi non sono certo nuovi al grande pubblico. Ecco l'elenco completo: I Santi Francesi con "Occhi Tristi", Clara Soccini con "Boulevard", i bnkr44 con "Effetti specialìi", Vale Lp con "Stronza", Tancredi con "Perle", Grenbaud con "Mamà", Jacopo Sol con "Cose che non sai" e Lor3n con "Fiore D'inverno Musica". I ragazzi prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. Li ha scelti, dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall'autore Massimo Martelli.