Sanremo 2024, pagelle prima serata. Irama supera gli ostacoli (7), Negramaro alla grande (7,5), Annalisa icona pop (7)

Eccole le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo. Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla sua quinta direzione, è Amadeus, coadiuvato per la puntata di apertura da Marco Mengoni, l’anno scorso vincitore della kermesse con “Due vite”.

Una fila di canzoni cantabilissime, orecchiabili, e alcune pure ballabili, dal primo ascolto (anche se a una certa ora, a predominare è il grado di resistenza di ognuno). Canzoni non confinate in un genere preciso, come tutta la musica di oggi, ma che in comune hanno il tema. L’amore, sovrano incontrastato dei testi. A discapito di argomenti sociali, politici, psicologici. Quasi assenti. Qualche ballad, un po’ di rock e tanto urban. C’è caos urbano, hip-hop, pop dance e club.

Sanremo 2024, la diretta della prima serata

L’elemento che li accomuna, rispetto all’ultimo quinquennio di Amadeus, è l’andamento ritmico. Mutevole come un cielo di marzo. A votare, la prima esibizione dei magici trenta, solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. E al termine, al pubblico sarà comunicata solo la top 5 della classifica.