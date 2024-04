Viva Rai2 verso la chiusura? Le parole sospette di Fiorello: «Mi riposo per un lungo periodo»

di Dajana Mrruku

Fiorello dice addio a Viva Rai2? Per i vertici di Viale Mazzini sono giorni particolarmente movimentati. Dopo l'addio di Amadeus, a barcollare sarebbe un altro grande volto della televisione: Fiorello. Nonostante questa mattina abbia smentito tutto sottolineando che «io e Amadeus siano molto amici, ma abbiamo ognuno la propria vita. Lui vive a Milano, io a Roma. Lui va al Nove e io no», non è ancora chiaro il futuro del suo mattin show, Viva Rai2 che tiene compagnia dalle 7 di mattina su Rai2.

Le parole del conduttore hanno ulteriorimente insospettito i numerosi fan che ogni mattina si sintonizzano per un po' di buonumore.

Le parole sospette

Gli Amarello (i fan di Fiorello e Amadeus) faranno sempre parte del pubblico, il duo composto da Amadeus e Fiorello convince e sarà a lungo ricordato per le risate e il divertimento leggero e spensierato che ha portato durante gli anni di Sanremo e non solo. Dopo aver annunciato in anticipo il divorzio di Amadeus dalla Rai, Fiorello ha voluto dedicare una serenata di addio al suo amico di sempre, con tanto di pubblico e cast con i volti coperti dalla maschera del conduttore di Rai 1.

C'è già chi sospetta che anche Fiore possa emigrare sul canale Nove, dove ritroverebbe il suo amico Fabio Fazio, ma lui ha risposto prontamente che per adesso ha già un contratto.

Il dubbio rimane nel pubblico: ci sarà o no una terza stagione di Viva Rai2? Che fine farà Fiorello? NOn ci resta che aspettare

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA