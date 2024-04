Fiorello dopo l'addio di Amadeus alla Rai: «Dal 10 maggio ho già un contratto». Telefonata di Giorgia Meloni? «Pare sia arrivata»

di Redazione web

Come era prevedibile - e atteso - Fiorello ha commentato l'addio ufficiale di Amadeus alla Rai nella puntata di VivaRai2! di martedì 16 aprile. La notizia è al centro della rassegna stampa di oggi, e insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda show l'ha fatta da padrone anche nel morning show.

«Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l’antidoto alla guerra, si parla solo di te sui giornali!». Continua ad essere grande tema di discussione il futuro del conduttore, spesso soprannominato dall’amico Fiorello come Belzebù: «Amadeus, la nota della Rai sulla decisione del suo conduttore di punta per il quale si conferma la stima’: questa è la faccia di stima di Roberto Sergio, una faccia molto ‘stimosa – scherza lo showman, per poi continuare – Ecco un altro titolo, ‘Perdere Sanremo’, perché si dice che la convenzione con la Rai sia fino al 2025 e c’è chi pensa che Belzebù si porti Sanremo alla Nove. Significa che poi questa estate me lo trovo in spiaggia vestito da Warner Bros.

Il contratto col divano

Fiorello parla anche delle voci sul suo futuro e spiega: «Vorrei ricordare che io e Amadeus siamo due persone distinte. Siamo molto amici, ma abbiamo vite diverse. Chi mi conosce sa che io, purtroppo, ho già un contratto, lo ripeto, col mio divano. Dal 10 maggio, chi mi vuole sa dove trovarmi». Lo showman sembra convinto a noon voler seguire l'amico: «Lui va al Nove, là deve ricominciare tutto da capo. Ma chi te lo fa fare? Io sono pigro». Eppure proprio stamattina sul Corriere della Sera si parla di una telefonata che sarebbe partita dalla premier Giorgia Meloni per chiedere al dg Giampaolo Rossi di usare ogni mezzo per evitare la fuga di Fiorello verso altre reti. Al riguarddo, Fiorello non si è sbilanciato: «Pare sia arrivata una telefonata».

Il Nove

Poi lo showman chiude con una battuta: «Il Nove passa ad Amadeus. Il canale televisivo sarà legato al noto conduttore con un contratto di tre anni. Sono molto contento di questa nuova avventura, ha dichiarato il Nove». Immancabile l'in bocca al lupo per la «sua nuova vita», con enfasi sul "sua". E infine: «Ricordati quest'estate di non inventarti niente», con riferimento alla consueta telefonata in cui negli scorsi anni proprio nel periodo delle vacanze Amadeus telefonava per discutere del Festival di Sanremo.

