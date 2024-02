Annalisa è incinta? Il "pancino" sospetto sul palco dell'Ariston (e l'indizio delle scale)

di Redazione web

La sua è stata una delle esibizioni più apprezzate sui social di questa prima serata di Sanremo 2024: parliamo di Annalisa, che con il suo "Sinceramente" ha già tolto ogni dubbio su quale sarà una delle hit più ascoltate nelle prossime settimane, e perché no anche la prossima estate. Ma se non ci sono grossi dubbi sull'orecchiabilità del brano, qualche dubbio lo hanno sollevato proprio gli utenti sui social riguardo una presunta gravidanza.

Annalisa incinta?

I primi dubbi partono dal suo ingresso sul palco: a differenza degli altri cantanti infatti Annalisa è spuntata da dietro le quinte sul palco dell'Ariston e non ha sceso le scale. Primo indizio sul fatto che sia incinta? Osservando bene poi le sue forme, fasciate da un body decisamente bollente, si nota un "pancino" sospetto. Nulla di particolarmente evidente, ma in tanti su Twitter sono sicuri: dopo il matrimonio, c'è un bebè in arrivo.

