Maninni, "Spettacolare": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

di Redazione Web

Gareggerà per la prima volta tra i big, Alessio Mininni, in arte Maninni, che lo scorso anno aveva conquistato la finale di Sanremo Giovani per poi vedersi chiudere le porte dell'Ariston a un passo dalla possibilità di partecipare al Festival.

A Sanremo 2024 potrà dire la sua, nonostante «la consapevolezza di essere un outsider», ha ammesso il 26enne pugliese. Amadeus la canzone l'aveva ascoltata un anno fa: «Non ti prometto nulla - gli aveva detto -, ma se la tieni da parte anziché pubblicarla magari l'anno prossimo ci risentiamo». È stato di parola.

Maninni (ph Jessica De Maio)

"Spettacolare" il brano di Maninni - Testo

di A. Mininni - F. Xefteris - W. Guglielmi - G. Pollex

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA