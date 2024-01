Sanremo 2024, ecco chi vincerà secondo i bookmakers. Le quote su primo e ultimo posto

di Redazione web

Cresce la febbre Sanremo e i bookmakers iniziano a farsi interessanti. Dopotutto il festival si avvicina e al Teatro Ariston è tutto pronto. L'edizione 74 del Festival della Canzone Italiana andrà in onda in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay dal 6 al 10 febbraio 2024. In gara 30 artisti (27 big e tre vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite. Come per l'edizione 2023, l’unica categoria in gara alla kermesse condotta da Amadeus è quella degli “Artisti”.

Gli artisti in gara

I tre giovani che hanno ottenuto un posto in gara tra i Big sono: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. In gara tra i big Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Dargen D'Amico, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, Il Volo, Irama, La Sad, Loredana Berté, Mahmood, Maninni, Mr.Rain, Negramaro, Renga Nek, Ricchi e Poveri , Rose Villain, Sangiovanni e The Kolors.

I favoriti

Per bookmaker la sfida per la vittoria è tutta al femminile. Gli scommettitori non hanno dubbi. Vincerà Annalisa, offerta a 3,25 su William Hill e 3,50 su Planetwin365. Segue in seconda posizione Angelina Mango, fissata tra 4,25 e 4,50. Chiude il podio Alessandra Amoroso, proposta a 6, come Geolier, primo uomo in lavagna.

Chi arriverà ultimo

Gli scommettitori dicono la loro anche su chi rischia di classificarsi all'ultimo posto, spesso in passato foriero di grandi successi. In quota, almeno per il momento, è lotta alla pari tra Fred De Palma e Bnkr44, dati a 3,25, con Il Tre e La Sad più lontani a 4,50.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 16:46

