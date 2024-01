Fiorello "invidioso" di Sinner: «A Sanremo non deve cantare né ballare, perché Amadeus non lo dice pure a me?»

di Dajana Mrruku

Fiorello ne ha una per tutti a Viva Rai2, anche se il suo obiettivo nel mirino è sempre lui: Amadeus, colpevole di averlo trascinato nella conduzione dell'ultima serata del Festival di Sanremo che lui non voleva assolutamente. Il rifiuto dell'Ariston lo ribadisce ogni volta che può, ma Fiore lo fa solo per lui, il suo «Belzebù». Nel frattempo, quindi, lo prende in giro, in attesa di poterlo fare sul palco di Sanremo, di fronte a più di 10milioni di spettatori.

Dopo l'ultima mossa strategica di Amadeus, l'invito ufficiale a Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open che aveva già dichiarato di non voler prendere parte al Festival, Fiorello ha deciso di deridere l'amico per bene.

Amadeus: “Jannik Sinner non devi né cantare né ballare, devi solo prenderti l’ovazione del pubblico”

Fiorello: “Perché non lo dici pure a me?”#VivaRai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/eKiHZUfsxr — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 30, 2024

L'ironia pungente di Fiorello

«Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale, a un certo, punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo. Fiorello, mostrando piena solidarietà per il tennista, campione degli Australian Open.

Amadeus è molto deciso ad avere Sinner sul palco e quindi ha voluto ribadire nel suo invito ufficiale che non dovrà «né cantare, né ballare, solo prendersi l'ovazione da parte di tutti gli italiani». Imprevedibile la battuta di Fiorello che ah risposto a tono al conduttore: «Perché non lo dici pure a me?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 10:48

