Fiorello si commuove a Viva Rai2: «Ho litigato con mia moglie Susanna, lite che fa stare male»

Una confessione choc quella di Fiorello a Viva Rai2. Il conduttore del mattin show si è lasciato andare dopo una lunga puntata in cui, ogni tanto, il suo sguardo si perdeva nel vuoto e alla fine ha confessato: ha litigato con la moglie Susanna. Una lite che lo fa stare male, Fiorello si sente perso senza di lei e alla fine non riesce a trattenersi e si commuove, svelando il motivo della lite e il modo in cui pensa di riappacificarsi con lei: «Farò un documentario! Tutti quelli famosi quando litigano lo fanno» e parte la parodia di "Unica", il documentario Netflix di Ilary Blasi.

Andiamo a scoprire che cosa ha combinato questa volta Fiorello e la rassega stampa dove ne ha una per tutti.